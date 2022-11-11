Москва, , 11:23 — REGNUM В России пресечена работа одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

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Выявить и пресечь нелегальную схему позволили скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС.

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«В её основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником наличных, как правило, выступают компании, располагающие терминалами приёма наличных», — пояснили в налоговой службе.

В ведомстве отметили, что использование схемы позволяет предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС.

Кроме того, указали в ФНС, применение такой схемы также предоставляет возможность выплачивать сотрудникам «серую» заработную плату и за счёт этого уходить от зарплатных налогов и сборов.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — отметили в беседе с РБК в ФНС.

В налоговой службе рассказали, что теневая площадка подключала рестораны к схеме с подменными кассами и терминалами для банковских карт. Затем через цепочки банков деньги переводились в компании, не имеющие отношения к ресторанному бизнесу, но создающие постоянный поток наличных.

«То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — пояснили в федеральной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области руководитель одного из предприятий попал под уголовную ответственность за налоговое преступление. По данным СКР, Он предоставил в налоговый орган декларации с ложными сведениями, в результате предприятие не исчислило и не уплатило НДС на сумму более 50 млн рублей.

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