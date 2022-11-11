Москва, , 11:39 — REGNUM США успешно действуют против интересов России на Южном Кавказе. Об этом сообщил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 10 ноября.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока США очень успешно действуют против нас, тесня нас в интересах на постсоветском пространстве. Отрицать это не надо», — призвал эксперт.

«Длительное время наблюдал над тем, как США действуют на Южном Кавказе. Не знаю, что там говорит Байден по этому поводу, но у них есть целая когорта профессионалов, занимающийся вопросами Кавказа в интересах США. Им глубоко наплевать, кто у власти, демократы или республиканцы. Они знают, что работают в интересах своей страны и это неизменно», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол США в Тбилиси Келли Дегнан высоко оценила шансы на проведение прозападных реформ в Грузии, но для этого властям страны и оппозиции необходимо действовать сообща.