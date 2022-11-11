Пермь, , 11:27 — REGNUM В Перми во время благоустройства Егошихинского кладбища раздавили могилы, сломали ограждения и повалили кресты. Об этом сообщает портал «ПроПермь».

Кладбище Виктория Ивановская © ИА REGNUM

Горожане возмутились методу благоустройства, охарактеризовав его как варварский. Пострадали старые захоронения, в том числе могилы героев Первой мировой войны, героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, почётных жителей города.

Обустройство Егошихинского культурно-мемориального парка осуществляется в рамках проекта «Зелёное кольцо» к 300-летию Перми. Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен сделать освещение, аллеи и пешеходные дорожки. Ремонт завершится в 2023 году.