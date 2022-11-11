Канберра, 11 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. 11 ноября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отправился в девятидневную поездку в Юго-Восточную Азию, где он примет участие в трех важных саммитах. Ранее Альбаниз указал на то, что будет добиваться личной встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, но отметил, что ничего еще не «зафиксировано». Как пишет газета The Guardian, оппозиция в лице теневого министра иностранных дел приветствует возможную встречу двух лидеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

В эфире телеканала ABC теневого министра иностранных дел Саймона Бирмингема спросили, является ли положительным признаком того, что Китай предлагает оливковую ветвь США в преддверии встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом?

«Все признаки указывают на то, что встреча состоится. Президент США Джо Байден объявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 на Бали. Мы приветствуем, если и у нашего премьер-министра также будут подобные встречи и обсуждения. Прекращение подобных дискуссий и встреч с Австралией в последние годы было контрпродуктивным для Китая. Даже если у вас есть точки разногласий, вы все равно должны сесть и поговорить. Отмена переговоров — это последнее, что надо делать», — сказал Бирмингем.