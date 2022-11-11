Пекин, , 11:18 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин намерен встретиться на полях саммита «Группы двадцати» (G20), который пройдёт в Индонезии, с президентом США Джо Байденом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом 11 ноября рассказала у официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, её слова приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин

Отмечается что председатель КНР будет принимать участие в саммите G20, который будет проходить на острове Бали в Индонезии с 14 по 17 ноября, по приглашению президента Индонезии Джоко Видодо.

«В ходе саммита Си Цзиньпин проведет двусторонние встречи с президентом Франции Макроном, президентом США Байденом, президентом Сенегала (Маки) Саллом и президентом Аргентины (Альберто) Фернандесом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай рассматривает возможность снижения до нуля размера таможенных тарифов на 98% афганских товаров.