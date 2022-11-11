Москва, 11 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В ситуации международного давления и санкций Дальний Восток приобретет статус стратегического региона для отечественного спорта, уверен сенатор Артём Шейкин.

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия кроссфитом в сельском спортзале

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам стратегической сессии по вопросам развития спорта во Владивостоке было принято решение о выделении 1 млрд рублей в рамках «Единой субсидии» на строительство 50 модульных спортивных сооружений.

«Дальний Восток может стать «спортивными воротами» России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Для проведения соревнований и подготовки наших спортсменов важно улучшать спортивную инфраструктуру ДФО. Очень радует, что государство теперь будет приоритетно развивать еще одну сферу жизни Дальнего Востока — спортивную!», — отметил Шейкин в своем телеграм-канале.

Напомним, участие российских спортсменов в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх из-за сложившейся ситуации находится под вопросом. На Дальнем Востоке пытаются эти международные соревнования заместить.