В СФ ожидают, что Дальний Восток станет стратегическим регионом для спорта
Москва, 11 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В ситуации международного давления и санкций Дальний Восток приобретет статус стратегического региона для отечественного спорта, уверен сенатор Артём Шейкин.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам стратегической сессии по вопросам развития спорта во Владивостоке было принято решение о выделении 1 млрд рублей в рамках «Единой субсидии» на строительство 50 модульных спортивных сооружений.
«Дальний Восток может стать «спортивными воротами» России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Для проведения соревнований и подготовки наших спортсменов важно улучшать спортивную инфраструктуру ДФО. Очень радует, что государство теперь будет приоритетно развивать еще одну сферу жизни Дальнего Востока — спортивную!», — отметил Шейкин в своем телеграм-канале.
Напомним, участие российских спортсменов в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх из-за сложившейся ситуации находится под вопросом. На Дальнем Востоке пытаются эти международные соревнования заместить.