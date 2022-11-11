Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 11 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. На Ямале перед судом предстанет житель Пермского края, который обвиняется в поджоге пассажирского вагона в поезде «Новый Уренгой — Оренбург». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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Следствием установлено, что 24 июня 2022 года в пути следования пассажирского поезда № 379 «Новый Уренгой — Оренбург» 38-летний гражданин под воздействием наркотических средств избил двух проводников, одного из них пригрозил убить. Затем дебошир поджёг вагон, причинив тем самым ущерб РЖД и пассажирам на 2,9 млн рублей.

В отношении гражданина были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 («Угроза убийством»), ч. 2 ст. 167 («Уничтожение или повреждение чужого имущества»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Новоуренгойский прокурор направил уголовное дело в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к жителю Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на момент происшествия в вагоне поезда находились 19 человек. Пострадавших, кроме проводников, не было.