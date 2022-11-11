Калуга, , 11:13 — REGNUM На 4,8% снизились объемы потребления продовольственных товаров в Калужской области в ноябре по сравнению с аналогичным периодом октября, таковы данные из системы сбора информации с онлайн-касс. Об этом 11 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, в регионе уменьшился объем потребления сахара-песка на 30,8%, на 26,8% — соли, на 19,8% — риса, на 18,8% — картофеля.

По информации Калугастата в октябре 2022 года значительно повысились цены на яйца на 6,4%, плодоовощную продукцию, включая картофель — на 5,1%, сыр — на 3,2%, молоко и молочную продукцию — на 2,4%. Повысились в течение месяца цены на мясопродукты на 1,5%, на услуги общественного питания — на 0,9%.

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