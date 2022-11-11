Politico: многие страны НАТО поддержали заявку Киева на вступление
Брюссель, 11 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Некоторые страны НАТО поддержали заявку киевского режима на вступление в альянс. Об этом пишет американская газета Politico.
Иван Шилов ИА REGNUM
НАТО
Согласно публикации, на закрытой встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин сказал, что пока не видит никаких решений в краткосрочной перспективе.
«Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку [киевского режима]», — говорится в публикации.
Журналисты ссылаются на слова одного из чиновников, а также протокол встречи.