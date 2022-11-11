Новая Каховка, Херсонская область, 11 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. О манёвре по выводу войск Вооружённых сил (ВС) РФ в ночь на 11 ноября на позиции на левом берегу Днепра сообщает 11 ноября РИА Новости в своём телеграм-канале.

Mil.ru ВС РФ

Отмечается, что эвакуация последних российских военных на левый берег Днепра была проведена ночью при соблюдении светомаскировки, чтобы преступный режим Киева с помощью беспилотников и других разведывательных средств не мог нанести удары по войскам ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель врио главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что в настоящее время российские военные выстраивают надежную линию обороны на левом берегу Днепра.