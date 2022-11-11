Иркутск, , 11:10 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено ростом числа ДТП с участием пешеходов: только с начала текущей недели (7 ноября 2022 года) на территории Приангарья произошло 13 таких ДТП, в которых два человека погибли и 11 получили травмы. Семь случаев произошли на пешеходных переходах.

Пешеходы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К примеру, накануне вечером в Иркутске на улице Трилиссера 21-летняя водитель автомобиля Honda Fit совершила наезд на 25-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход получил ссадины и ушибы.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.

Полицейские обращают внимание, что каждый третий наезд на пешеходов совершается на пешеходных переходах. Всего с начала года семь пешеходов погибли при переходе дороги в разрешенных местах и 193 человека получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Приангарья заявили о снижении аварийности на дорогах: с начала 2022 года количество ДТП сократилось на 5,9% (с 2022 до 1903). А число погибших снизилось на 14,8% (с 270 до 230), раненых — на 4,4% (с 2518 до 2405).

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