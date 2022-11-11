Москва, , 11:11 — REGNUM На уходящей неделе стоимость биткоина снизилась в моменте на 25%, до $15,7 тыс, после чего часть потерь была отбита, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта Bitcoin.com

«Однако главная криптовалюта — биткоин (BTC) всё еще продолжает торговаться существенно ниже понедельника: $17,4 тыс против $21 тыс.

Все дело в том, что одна из крупнейших бирж индустрии — FTX внезапно признала себя финансово несостоятельной и обратилась к другой площадке — Binance с целью выкупа, что и было произведено.

Ирония ситуации заключается в том, что происходящее было спровоцировано главой Binance, который незадолго до этих событий сообщил о выходе из инвестиций в FTX из-за недобросовестного поведения менеджмента и начале распродаж токенов этой биржи на рынке.

Под влиянием этих продаж плюс паники возникшей у инвесторов токен FTX быстро просел с $22 до $2,4, а у самой биржи возникли серьезные проблемы, так как эти монеты использовались ею в качестве обеспечения займов, взятых для инвестирования в цифровые активы.

В рамках экстренных мер биржа была признана банкротом и продана Binance, однако вместе с ней к покупателю перешли финансовые требования к Alameda — фонду, который принадлежит тем же владельцам что и FTX.

Биржа использовала денежные средства клиентов для финансирования своих спекуляций на рынке через Alameda и теперь их надо возвращать уже новому владельцу. А для этого потребуется закрытие позиций.

Alameda - это фонд с огромным портфелем, так что распродажи затронули буквально все цифровые активы. В ближайшее время ожидается падения стоимости BTC до $15 тысяч», — дал прогноз эксперт.

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