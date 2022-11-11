Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Пять воспитанниц пансиона Следственного комитета РФ в Санкт-Петербурге почувствовали недомогание и симптомы пищевого отравления, после чего были госпитализированы, сообщил 11 ноября телеканал «78».

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Всего признаки отравления зафиксировали у более чем десяти человек. Пять несовершеннолетних воспитанниц были госпитализированы в больницу. У девочек врачи зафиксировали тошноту, боли в животе, рвотные позывы и общую слабость.

По данному факту управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу начало проверку. Кроме того, в СК также была инициирована собственная проверка и возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.