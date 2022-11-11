Роли, США, 11 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 11 ноября сообщается на сайте лиги.

nhl.com Андрей Свечников

Свечников оформил хет-трик в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2). Он провёл на льду 18 минут 56 секунд и заработал коэффициент полезности «+3».

Всего на счету 22-летнего форварда 297 матчей в НХЛ, в которых он забросил 100 шайб и отдал 126 результативных передач.

Напомним, Свечников выступает за «Каролину» с 2018 года. В 2021-м он подписал с клубом восьмилетний контракт на общую сумму в $62 млн.