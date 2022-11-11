Ставрополь, , 11:56 — REGNUM В Ставрополе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека. Двое из них — несовершеннолетние. Правоохранители устанавливают причины автоаварии и виновных в ней, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария Kaatjem

Автоавария с участием автомобилей «Лэнд Ровер» и «Лада Приора» произошла днем 10 ноября на улице 2-я Промышленная. Водитель иномарки, совершая поворот влево, столкнулся с «Ладой», которая шла на обгон. При столкновении «Лада Приора» съехала с дороги. Пострадали 18-летний водитель, его пассажирки — две девочки 15 и 16 лет и 34-летний водитель иномарки. Им потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверка показала, что водитель внедорожника в момент аварии был трезв, а 18-летний водитель «Лады» получил права несколько месяцев назад и за это время уже успел стать нарушителем ПДД пять раз.