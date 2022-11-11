Кишинёв, 11 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии проводят серию обысков по делу о подготовке массовых беспорядков. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

По данным ведомства, в следственных действиях также принимают участие сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и полиции. Об итогах обысков планируется сообщить в течение дня.

Напомним, в Кишинёве длительное время постоянно проводит протестные акции партия «Шор», добиваясь досрочных президентских и парламентских выборов.

С июля власти начали преследовать активистов партии. Тогда обыски провели у примерно у 100 человек, а одного из лидеров партии Марину Таубер сначала поместили в СИЗО, а потом — под домашний арест. В октябре были задержаны более 20 региональных координаторов партии и также отправлены в СИЗО либо помещены под домашний арест.