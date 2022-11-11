Канск, Красноярский край, , 11:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка по неосторожности в медучреждении Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Напомним, в соцсетях распространилось видеообращение жительницы Красноярского края. Она рассказала, что в реанимации одной из больниц города Канска находится её семилетний внук. Мальчик впал в кому. Женщина считает, что врачи не оказывают ему надлежащую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту в регионе было возбуждено дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Алексею Ерёмину представить доклад о ходе расследования дела. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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