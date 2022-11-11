Оренбург, 11 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области расселение аварийного жилья идёт опережающими темпами. План 2022 года перевыполнен на 22%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом «под снос»

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе расселено 38,5 тыс. кв. метров. Из аварийных домов переехали 1930 человек.

Оренбуржье поставило перед собой задачу досрочно выполнить весь объём по ликвидации ветхого жилья — в 2023 году вместо 2025 года. За 2019–2021 годы расселено 44 тысячи кв. метров непригодного для проживания жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Из аварийных домов переехали 2,3 тысячи человек.

До конца 2023 года расселят оставшиеся 55 тысяч кв. метров. Жилищные условия улучшат 3 тысячи человек.