Бабушкин, Бурятия, 11 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Бурятии днём 11 ноября зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1. Энергетический класс составил 13.1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

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Эпицентр сейсмособытия находился в 6-7 км от города Бабушкин Кабанского района, в 4 км от берега Байкала.

Подземные толчки почувствовали как в Бурятии, так и в соседней Иркутской области. Жители Улан-Удэ, а также ряда районов в соцсетях сообщают, что у них «зашатались люстры» и «качнуло диван».

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