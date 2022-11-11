Париж, 11 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Эрик Чиотти возмутился приемом мигрантов, обвинив во всем президента страны Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Президент Макрон несколько лет назад о судне Aquarius заявил, что мы не должны проявлять добрые чувства и проявлять твердость. Это очень серьезная ошибка со стороны французского правительства», — отметил Эрик Чиотти.

«Эммануэль Макрон в очередной раз предает свое слово. Это сигнал миграционной вялости, которая сегодня делает новый шаг», — раскритиковал прием мигрантов Эрик Чиотти.

Напомним, отказ Италии принять несколько сотен мигрантов, застрявших в Средиземном море, привел к выяснению отношений между Парижем и Римом.