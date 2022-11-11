Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Официальные лица США имеют возможность напрямую вести переговоры на высшем уровне с российским правительством, когда это необходимо. Об этом заявила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, пишет газета Politico.

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Она подчеркнула, что администрация Джо Байдена имеет такую возможность. По её словам, это происходило «последние несколько месяцев». При этом, отметила Уотсон, тема конфликта на территории б. УССР в ходе переговоров не поднималась.

«Единственная цель этого — обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией. Это не имеет ничего общего с дипломатией или чем-либо ещё по [б. УССР]», — приводит издание слова Уотсон

Два чиновника заявили изданию, что официальные лица США в администрации Байдена в течение нескольких недель общались со своими российскими коллегами как прямо, так и косвенно через посредников. При этом комментировать содержание этих переговоров они отказались. Один из чиновников охарактеризовал переговоры как «стандартные и рутинные». Другой сказал, что обе стороны обсудили «целый ряд вопросов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на сегодняшний день говорить об отношениях между Россией и Соединёнными Штатами сложно, политический диалог практически парализован. По его словам, он находится на беспрецедентно низкой отметке.

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