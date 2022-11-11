Воронеж, , 11:01 — REGNUM Водители общественного транспорта из Воронежа и Воронежской области участвуют в перемещении жителей Херсонской области в безопасные районы. Об этом 10 ноября рассказал журналистам руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков.

Перемещенные жители Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ранее в новый российский регион отправились 60 воронежских водителей, они проработали там месяц. Сейчас они вернулись домой, им на смену отправились также 60 водителей на 30 автобусах. Как уточнил Десятириков, в Херсонской области работают водители МУП«Воронежпассажиртранс», АО «ВПАТП №3» и «Лискинского ПАТП». Он добавил, что водители работают добровольно, а не в рамках мобилизации

Ранее воронежцы жаловались на существенное сокращение количества транспорта в городе — в часы-пик уехать было крайне сложно.