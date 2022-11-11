Москва, 11 ноября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За неделю подразделения Росгвардии в рамках адресных и разведывательно-поисковых мероприятий на территории Херсонской и Запорожской областей выявили 13 подозреваемых в пособничестве киевскому режиму. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Пресс-служба Росгвардии Сотрудник Росгвардии

«Из незаконного оборота изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», выстрелы для гранатометов различной модификации, гранаты наступательного и оборонительного типа, свыше 60 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, более 100 минометных мин калибра 120 мм и около пяти тысяч патронов для стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Помимо этого, росгвардейцы обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарной помощи, в рамках которой продукты питания и предметы первой необходимости получили почти 20 тысяч граждан из 25 населенных пунктов: Новой Каховки, Веселого, Скадовска, Таврийска, Молочанка и других.

Также сотрудники Росгвардии обеспечили доставку еще 140 тонн гуманитарной помощи — в ближайшее время начнётся её выдача гражданскому населению. Кроме этого, росгвардейцы выполнили 27 задач по сопровождению гуманитарных колонн.