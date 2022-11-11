Брянск, , 10:59 — REGNUM Начальник Бежицкого районного отдела судебных приставов Брянска, двое сотрудников регионального управления ФССП и местный предприниматель задержаны по делу о даче и получении крупной взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с февраля по ноябрь 2022 года начальник отдела получил в общей сложности 530 тысяч рублей от двух коммерсантов. Одному из них он пообещал ускорить исполнение требований исполнительного производства в отношении должника, в отношении другого прекратить дело.

Взятки передавались начальнику через посредников, являющихся действующими и бывшими судебными приставами. В момент получения очередной части денег, госслужащий и посредник были задержаны.

Трём подозреваемым предъявлено обвинение. Начальник отдела и один из посредников заключены под стражу.