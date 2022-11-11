Новотроицк, Оренбургская область, , 11:02 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области утром 11 ноября пришлось эвакуировать школы. Причиной стали поступившие анонимные террористические угрозы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Детей отправили по домам. В зданиях проводят проверку на наличие взрывчатых веществ.

Стоит отметить, что в Новотроицке второй день подряд образовательный процесс срывается из-за ложных сообщений о «минировании» школ. Ранее в Орске чиновники заявили о переводе всех муниципальных школ на «дистант» из-за участившихся террористических угроз.

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