Новотроицк, Оренбургская область, 11 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области утром 11 ноября пришлось эвакуировать школы. Причиной стали поступившие анонимные террористические угрозы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Детей отправили по домам. В зданиях проводят проверку на наличие взрывчатых веществ.

Стоит отметить, что в Новотроицке второй день подряд образовательный процесс срывается из-за ложных сообщений о «минировании» школ. Ранее в Орске чиновники заявили о переводе всех муниципальных школ на «дистант» из-за участившихся террористических угроз.