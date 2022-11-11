Донецк, , 10:56 — REGNUM Боевики киевского террористического режима обстреляли Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские энергетики вынуждены применять экстренное отключение электроэнергии из-за новых повреждений критической инфраструктуры б. УССР.