Иркутск, , 10:53 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о сейсмическом событии 11 ноября. Эпицентр землетрясения находился вблизи н. п. Клюевка Кабанского районе Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре составила 6.9 баллов, магнитуда 5.1, энергетический класс 13.1.

Землетрясение Zeml.info

Ощущалось в Усольском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском, Эхирит- Булагатском, Ольхонском и Иркутском районах. В областном центре ощущалось 3-4 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение интенсивностью 5,1 балла было зарегистрировано сейсмологами в Иркутской области в конце августа.

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