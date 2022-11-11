Киев, , 10:51 — REGNUM Киевские энергетики вынуждены применять экстренное отключение электроэнергии из-за новых повреждений критической инфраструктуры б. УССР. Об этом сообщил гендиректор ДТЭК D. Solutions Сергей Коваленко.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал в соцсетях, что минувшей ночью на энергообъекты на территории бывш. УССР были совершены новые атаки.

«В Киеве применяются экстренные отключения в значительных объемах — то есть мы будем не в графиках», — рассказал Коваленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Винницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.