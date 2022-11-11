Новая Каховка, Херсонская область, 11 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В настоящее время российские военные выстраивают надежную линию обороны на левом берегу Днепра. Об этом 11 ноября рассказала заместитель врио главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

«Выстраивается надёжная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», — приводит её слова РИА Новости.

Также Губарева уточнила, что такое строительство ведётся на всём левобережье Днепра на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал, что превентивные удары по боевикам киевского террористического режима в Запорожской области нанесли военные Вооружённых сил (ВС) РФ.