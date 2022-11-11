Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга выделят за три ближайших года более 1,3 млрд рублей на софинансирование ремонта автомобильных дорог в Ленинградской области, обеспечивающих подъезд к садоводствам, сообщили 11 ноября в пресс-службе администрации города на Неве.

СНТ «Русь»

В Смольном пояснили, что большинство садоводов соседнего региона — петербуржцы, ввиду чего власти города решили предоставить Ленинградской области субсидии для оказания содействия в ремонте дорог.

«Соглашение включает в себя софинансирование ремонта 85 автомобильных дорог, что позволит обеспечить дорожной инфраструктурой в нормативном состоянии более 86,3 тысяч садовых земельных участков, где ежегодно с мая по октябрь проживают более 250 тысяч жителей Санкт-Петербурга», — пояснили в городском правительстве.

Общая стоимость ремонта областных автомобильных дорог в рамках соглашения составит 1 307 647 000 рублей. Эта сумма будет разбита на три части, на три предстоящих года.