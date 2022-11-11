Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков поддержал планируемое расширение производственных площадей судостроительной компании Emperium на территории города, передает корреспондент ИА REGNUM. В настоящее время компания имеет производство в Ленинградской области.

Телеграммное-канал вице-губернатора Кирилла Полякова Кирилл Поляков на верфи компании «Эмпериум»

Вице-губернатор посетил верфь компании, которая входит в АФК «Система» Sitronics Group. Emperium занимается разработкой и выпуском экологичных судов на электрической тяге. Такие судна являются примером инновационного производства и на 80% состоят из отечественных комплектующих. Компания ранее отправила один такой электрокатамаран в Красноярск, в Москву поставили пять речных катамаранов, для столицы собирают ещё четыре судна.

«Компания планирует расширять производственные площади на территории Санкт-Петербурга. Поддерживаю это решение. Это позволит создать современную инфраструктуру и десятки рабочих мест, повысит качество туристических услуг и будет способствовать устойчивому экологическому развитию региона», — заключил Поляков.

Напомним, что на верфи Emperium в Ленобласти построят пять элетрокатамаранов для перевозчика АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Первые два судна выйдут в рейсы в 2023 году.