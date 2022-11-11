Москва, , 10:58 — REGNUM Наблюдаемое в РФ снижение спроса на квартиры в новостройках, конечно, приведет к снижению их цены, однако резкого удешевления такой недвижимости ждать не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Вполне вероятно, что при сохранении или дальнейшем усугублении геополитической обстановки, негативных тенденциях в экономике снижение спроса на новостройки продолжится и в обозримом будущем, — сказал Мастеров. — С одной стороны, это действительно приведет к уменьшению их цены. И чем сильнее будет снижение спроса, тем ощутимее будет эффект и значительнее будет снижение цен. Вместе с тем рассчитывать на резкое удешевление новостроек вряд ли стоит. Компании-застройщики могут столкнуться с ростом цен на стройматериалы и со снижением доступности строительного оборудования и строительной техники вследствие проблем с импортом, нарастанием логистических сложностей, нарушением экономических отношений с зарубежными странами».

Это, как пояснил Мастеров, приведет к росту себестоимости новостроек.

«В этих условиях более вероятно прекращение деятельности ряда компаний-застройщиков или снижение объемов вводимого жилья, что также будет давить на цены и препятствовать их резкому снижению», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что в России падает доверие к финансовым институтам, а население стремится избегать крупных трат, что оборачивается снижением спроса на новостройки.