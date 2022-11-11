Манчестер, Великобритания, 11 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Манчестер Юнайтед»

В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили нападающий Антони Марсьяль на 49-й минуте и полузащитники Маркус Рэшфорд (67), Бруну Фернандеш (78) и Скотт Мактоминей (91).

У «Астон Виллы» отличился Олли Уоткинс на 48-й минуте, а на 61-й мяч в свои ворота забил защитник МЮ Диогу Далот.

Отметим, что 6 ноября команды играли в чемпионате Англии, тогда «Астон Вилла» победила со счётом 3:1.