Благовещенск, 11 ноября 2022, 11:04 — REGNUM Средства на восстановление объектов в Амвросиевским районе Донецкой Народной Республики, который является подшефным для Приамурья, в основном выделяются из федерального бюджета. Об этом 11 ноября во время прямого эфира рассказал глава региона Василий Орлов, сообщило АСН24.
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По его словам, часть денег добавляют из казны Амурской области. Всего Приамурье помогло подшефной территории отремонтировать четыре школы и часть дорог. Кроме того, благодаря поддержке, 500 детей из Донбасса отдохнули на море.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Амвросиевском районе силами Приамурья ремонтируют 34 объекта, по 13 из них работы уже закончены, по остальным — будут завершены до конца 2022 года.