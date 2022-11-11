Благовещенск, 11 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Средства на восстановление объектов в Амвросиевским районе Донецкой Народной Республики, который является подшефным для Приамурья, в основном выделяются из федерального бюджета. Об этом 11 ноября во время прямого эфира рассказал глава региона Василий Орлов, сообщило АСН24.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

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По его словам, часть денег добавляют из казны Амурской области. Всего Приамурье помогло подшефной территории отремонтировать четыре школы и часть дорог. Кроме того, благодаря поддержке, 500 детей из Донбасса отдохнули на море.

«И у нас в области тоже много нерешенных вопросов, это правда. И у нас в области не все школы идеальные, требуют ремонта, и дороги не самые лучшие, это правда. Но там жизнь, конечно, гораздо сложнее, там люди живут в постоянном стрессе. Я там бывал несколько раз. Настрой у людей однозначный — они все россияне. Люди там практически не отличаются от нас с вами», — подчеркнул Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Амвросиевском районе силами Приамурья ремонтируют 34 объекта, по 13 из них работы уже закончены, по остальным — будут завершены до конца 2022 года.