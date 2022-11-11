Батайск, Ростовская область, 11 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль информацию о случаях возможного похищения детей в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 11 ноября.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Ряд интернет-изданий сообщил о якобы имеющих место случаях возможного похищения детей в Батайске. В частности, приведены данные о том, что 9 ноября на территории дачного товарищества «Труд» неизвестный попытался увести на улице ребёнка, а 8 ноября неподалёку от одного из жилых комплексов также злоумышленник попытался напасть на школьника.

Бастрыкин поручил донскому управлении. СК России организовать проверку по данному факту и представить доклад.