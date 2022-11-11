Москва, 11 ноября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В России падает доверие к финансовым институтам, а сами граждане РФ начинают избегать крупных трат, что, в свою очередь, приводит к снижению спроса на новостройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

seckhardt2 Новостройка

«Один из ведущих факторов, который ударил в РФ по спросу на новостройки, — резкое обострение геополитической обстановки с шоковыми для населения событиями, такими как объявление частичной мобилизации, что усилило негативные ожидания и опасения населения, — сказал Мастеров. — В этих условиях падает доверие к финансовым институтам. А жители РФ, опасаясь неблагоприятных экономических последствий и снижения либо потери доходов, переходят к сберегательной модели потребления и начинают избегать крупных трат и покупок, предполагающих регулярные последующие выплаты в течение длительного периода времени».

Кроме того, как уточнил Мастеров, финансовые организации в условиях геополитической и экономической неопределенности стремятся снизить риски путем повышения первоначальных обязательных взносов в рамках ипотечного кредитования, что снижает доступность ипотеки для населения и, соответственно, негативно влияет на спрос на новостройки.

«Поэтому в будущем снижение спроса на недвижимость является ожидаемым и объяснимым. Даже те, кто планировал ранее покупку недвижимости, могли отменить или отложить свое решение до наступления ясности с дальнейшим развитием событий», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова заявила, что в первой половине 2023 года в РФ не случится активного роста объемов ипотечного кредитования.