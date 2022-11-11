Петропавловск-Камчатский, 11 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. На Камчатке на аэродроме Палана установили новое аэронавигационное оборудование отечественного производства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

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В эксплуатацию ввели аэродромный обзорный радиолокатор S-диапазона с вторичным каналом и комплекс средств автоматизации управления воздушным движением. Отмечается, что оборудование было установлено за короткий срок.

Аэронавигационный комплекс поможет осуществлять контроль воздушного пространства и обслуживать воздушное движение в районе горного аэродрома Палана.

Также был введён в эксплуатацию наземный всенаправленный дальномерный радиомаяк DME/N 2700. Теперь экипажи самолётов смогут более точно определять своё местонахождение при заходе на посадку.

Всё это в целом повысит безопасность полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам голосования аэропорту Паланы будет присвоено имя советского государственного и партийного деятеля, первого председателя исполкома Корякского окружного Совета депутатов трудящихся Макара Михайловича Обухова.