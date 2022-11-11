Москва, 11 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Главная цель внешней политики США — удержать мировое господство. Об этом заявил декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Господство США в мирохозяйственных связях это то, что им надо удержать. Если им надо будет договориться с Россией, с Китаем, чтобы удержать главенство, они это сделают. Просто сейчас они считают, что у них есть некоторое преимущество, которое они успешно используют», — считает политолог.

Ранее ИА REGNUM сообщало позицию полномочного посла России в США Анатолия Антонова по вопросу разрешения конфликта на территории б. УССР. «Если бы американцы действительно хотели бы прекращения конфликта на [территории б. УССР], то могли бы сделать это одним щелчком пальцев», — сказал Антонов.