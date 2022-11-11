Чита, 11 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. За период с 1 по 7 ноября 2022 года в Забайкальском крае дизельное топливо стало продаваться дороже на 1,5%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Вместе с тем снизились цены на бензин автомобильный марки АИ-98 и выше — на 0,2%. Цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 остались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 31 октября 2022 года в Забайкальском крае больше всего выросли цены на бензин автомобильный марок АИ-98.

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