Хабаровск, 11 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Мастерские по пошиву одежды для участников спецоперации работают во всех районах Хабаровска. Одна из них накануне открылась в здании комитета по управлению Краснофлотским районом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

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Идею открыть мастерской выдвинули волонтёры.

«Мы присоединились к общероссийскому движению «Шьём для наших». Хотим помочь ребятам, которые находятся на передовой. Нашлось много желающих, поддержавших это движение. В группе нас уже 750 человек: матери, жены, дочери военнослужащих. Все они трудятся на основной работе, и только вечером могут сесть за швейную машинку или раскрой изделий», — сказала координатор проекта в Хабаровске Ольга Солопчук.

Волонтеры сшили уже около 5 тыс. единиц одежды. Это шапки, балаклавы, снуды, толстовки.

Как сообщало ИА REGNUM, доброволец из Салехарда предоставил личный автомобиль для нужд армии.