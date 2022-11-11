Мелитополь, 11 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Превентивные удары по боевикам киевского террористического режима в Запорожской области нанесли военные Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 11 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Рогов указал, что в данный момент российские военные уже отработали военные цели в оккупированных боевиками ВСУ сёлах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и ближайшем пригороде Запорожья.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что главные удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и позициям врага.

«Также отработали на правом берегу Днепра, чтобы подавить огневые позиции в Никополе и Марганце, откуда постоянно наносятся удары по территории Запорожской АЭС, Энергодару и его пригороду», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мелитополе произошло покушение на заместителя министра спорта Запорожской области Андрея Бойко.