Оренбург, , 10:38 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследование резонансного уголовного дела о гибели людей на газоперерабатывающем комплексе. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Lotosgtrk.ru

Напомним, инцидент произошел 25 августа 2021 года. При ремонте установки по переработке углеводородного конденсата произошло возгорание. Двое работников получили смертельные ожоги. Ещё одному рабочему причинён тяжкий вред здоровью.

По факту гибели людей возбудили уголовное дело. Его фигурантов стал сотрудник газоперерабатывающего завода. Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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