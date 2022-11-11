Мелитополь, , 10:39 — REGNUM В результате покушения заместитель министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко получил лёгкую контузию. Об этом 11 ноября сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В больнице Mos.ru

По его словам, чиновник доставлен в больницу, жизни замминистра ничего не угрожает.

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Как сообщало ИА REGNUM, покушение на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко было совершено 11 ноября в Мелитополе.

По данным местных властей, террористы заложили самодельное взрывное устройство в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда.