Иркутск, , 10:36 — REGNUM Органами прокуратуры Иркутской области системно проверяется исполнение законодательства при эксплуатации государственной информационной системы жилищного хозяйства (ГИС ЖКХ). Только с начала 2022 года выявлено около 700 нарушений. Принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на наполняемость цифрового ресурса актуальными данными.

ЖКХ

К примеру, вмешательство прокуроров Куйбышевского, Кировского, Качугского, Боханского районов, Нижнеудинского межрайонного и других способствовало восполнению органами местного самоуправления сведений о техническом состоянии более 100 многоквартирных домов. По требованию прокуроров г. Ангарска, Ленинского, Октябрьского, Братского и иных районов свыше 70 управляющих организаций опубликовали отчеты по управлению домов, сведения о выполненных работах, об оказанных собственникам помещений в жилых домах коммунальных услугах, проведенных общих собраниях и иную информацию.

По инициативе прокуроров 98 должностных лиц управляющих организаций и органов местного самоуправления привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренной ч. 13.19.2 КоАП РФ («Неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной информации в ГИС ЖКХ»), в суд предъявлено 6 исковых заявлений.

Вопросы наполнения цифровых ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства остаются на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иркутская прокуратура способствовала проведению капитального ремонта участка тепловой сети к многоквартирному дому в п. Усть-Ордынский.

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