Париж, , 10:46 — REGNUM Отказ Италии принять несколько сотен мигрантов, застрявших в Средиземном море, привел к выяснению отношений между Парижем и Римом, передает BFM TV.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Наконец, во французском Тулоне в эту пятницу, 11 ноября, высадятся 234 мигранта с судна Ocean Viking. Это «долг человечества», заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Мы приветствуем эту лодку в порядке исключения, учитывая пятнадцать дней ожидания в море, которым итальянские власти подвергли пассажиров», — заявил министр внутренних дел Франции.

Судно с мигрантами в очередной раз обострило отношения между Парижем и Римом. Ни один из 43 запросов Ocean Viking на доступ к безопасному порту не получил положительного ответа. Столкнувшись с такой ситуацией, организация SOS Méditerranée обратилась к Франции. Затем Жеральд Дарманен раскритиковал «неприемлемую позицию» Италии, противоречащую «международному праву».

В четверг, 10 ноября, четверо из 234 мигрантов по медицинским причинам были эвакуированы на вертолете на остров Корсику.

«Италия в большом проигрыше из-за такого поведения. Она ставит себя вне своей европейской солидарности и своих собственных обязательств. Это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для двусторонних и европейских отношений», — пояснил Жеральд Дарманен.

Правительство Франции решило приостановить «с немедленным вступлением в силу» запланированный летом прием 3500 мигрантов, находящихся в настоящее время в Италии, и призвало «особенно Германию» сделать то же самое.

«Теперь мы должны быть в состоянии организовать вещи по-другому, чтобы Италия не могла одновременно извлекать выгоду из европейской солидарности и быть эгоистичной, когда беженцы, особенно дети, появляются в ее портах», — рассказал о позиции Франции глава МВД страны.

Италия считает реакцию Франции «совершенно непонятной».

«Реакция Франции на просьбу принять 234 мигранта, когда Италия в этом году приняла 90 000 человек, совершенно непонятна», — ответил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози.

«Нервозность некоторых французских политиков в связи с прибытием 234 иммигрантов необъяснима», — высказался итальянский политик Маттео Сальвини.

Италия осудила желание «навязать принцип, согласно которому Италия является единственным возможным европейским местом прибытия нелегальных иммигрантов». Италия, которая уже давно находится на «передовой» прибытия мигрантов, ежегодно принимает тысячи человек, предпринявших попытку добраться до европейского континента. Страна регулярно критикует отсутствие европейской солидарности.

Европейская система переселения предусматривает, что десяток государств-членов ЕС, включая Францию ​​и Германию, могут добровольно принять 8000 мигрантов. Однако в 2022 году из Италии в другие государства-члены было переселено только 164 человека, в том числе 117 в соответствии с механизмом, принятым в июне. Италия считает это число недостаточным, утверждая, что с 1 января к ее берегам прибыли около 88 100 человек.

Кризис наступил всего через три недели после формирования самого правого правительства Италии, в котором доминировала партия Джорджии Мелони Fratelli d’Italia, которая де-факто положила конец периоду золотого века, отмеченному дружбой между президентом Франции Эммануэлем Макроном и бывшим премьер-министром Марио Драги.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети мигрантов с судна Ocean Viking согласились принять девять европейских стран.

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