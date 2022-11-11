Ханты-Мансийск, 11 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Югре для семей военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан введена компенсация расходов на коммунальные услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Новая мера поддержки семей военнослужащих утверждена правительством Югры. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг установлена в размере 50%. Льгота будет предоставляться в заявительном порядке и начнёт действовать с 1 октября 2022 года.

Финансирование новой меры социальной поддержки из бюджета ХМАО составит более 21 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ приходят на помощь семьям мобилизованных граждан.