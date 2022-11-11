Москва, 11 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Отношения России и США переживают глубокий кризис, но пока просвета в туннеле не просматривается. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью «Известиям».

По его словам, в Вашингтоне по-прежнему уверены в том, что нужно продолжать политику политического давления, экономического шантажа.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Результатом таких действий, по замыслам американских политиков, должна быть слабая Россия, неспособная отстаивать свои национальные интересы.

«Но Россия никогда не смирится с ситуацией, когда по периметру наших границ будут нарастать новые угрозы, а безопасность будет ослабляться», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление американской администрации о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике, заявлял ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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