Посол Антонов: просвета в кризисе отношений России и США не наблюдается
Москва, 11 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Отношения России и США переживают глубокий кризис, но пока просвета в туннеле не просматривается. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью «Известиям».
По его словам, в Вашингтоне по-прежнему уверены в том, что нужно продолжать политику политического давления, экономического шантажа.
«Результатом таких действий, по замыслам американских политиков, должна быть слабая Россия, неспособная отстаивать свои национальные интересы.
«Но Россия никогда не смирится с ситуацией, когда по периметру наших границ будут нарастать новые угрозы, а безопасность будет ослабляться», — подчеркнул посол.
Как сообщало ИА REGNUM, заявление американской администрации о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике, заявлял ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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