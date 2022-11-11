Вашингтон, , 10:32 — REGNUM При наличии такого желания Соединённые Штаты могли бы «одним щелчком пальцев» прекратить конфликт на территории б. УССР. Об этом 11 ноября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Известиям».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как нам представляется, если бы американцы действительно хотели бы прекращения конфликта на [территории б. УССР], то могли бы сделать это одним щелчком пальцев», — сказал он, уточнив, что давно потерявший свой суверенитет режим Киева не посмел бы ослушаться указаний американской стороны.

При этом Антонов указал, что ничего такого не происходит и Вашингтон продолжает подталкивать киевский режим к воинственным заявлениям и усилению боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее условие завершения конфликта на территории б. УССР назвал президент США Джо Байден.